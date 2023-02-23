



В США создадут программу ядерного топлива для укрепления производства

В США представили двухпартийный закон, согласно которому национальное Министерство энергетики должно создать программу ядерного топлива для укрепления внутреннего производства



Согласно документу, приоритетной задачей является увеличение производства низкообогащенного урана (HALEU) в США и ускорение усилий по созданию мощностей.



Законодатели хотят быть уверены, что сложности с поставками или отсутствие российского урана не повлияют на разработку передовых и работу легководных реакторов США.



"Энергетическая безопасность и независимость США "невозможны, если мы продолжаем полагаться на Россию и Путин в отношении урана, необходимого для питания наших ядерных реакторов. Поскольку война России против Украины продолжается уже второй год, пора тщательно посмотреть на то, как мы получаем сырье, необходимое для питания нашей страны и развития передовых энергетических технологий", – сказал сенатор Джо Манчин, председатель комитета Сената по энергетике и природным ресурсам.