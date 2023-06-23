



В США разрешили продажу мяса, которое "вырастили в лаборатории"

Регуляторы США впервые одобрили продажу курицы, изготовленной из животных клеток, что позволило двум калифорнийским компаниям предлагать "выращенное в лаборатории" мясо на столах ресторанов, сообщает Associated Press.



Зелёный свет дали компаниям Upside Foods и Good Meat. Они соревновались за то, чтобы первыми в США продавать мясо не убитых животных - то, что сейчас называют "выращенным на клетках" или "культивированным" мясом, когда оно выходит из лаборатории и поступает на обеденные тарелки.



Стоимость такого мяса пока неизвестна. Ни представители Upside, ни Good Meat не вскрыли цену одной куриной котлеты. В конце концов ожидается, что цена будет соответствовать цене элитной органической курятины, которая продается по цене до $20 за фунт (450 г).