ФСБ завело уголовное дело на Евгения Пригожина
Новости » Наука и Технологии
В США разрешили продажу мяса, которое "вырастили в лаборатории"
23.06.2023 23:27 Раиса Вовк

В США разрешили продажу мяса, которое "вырастили в лаборатории"

Регуляторы США впервые одобрили продажу курицы, изготовленной из животных клеток, что позволило двум калифорнийским компаниям предлагать "выращенное в лаборатории" мясо на столах ресторанов, сообщает Associated Press.

Зелёный свет дали компаниям Upside Foods и Good Meat. Они соревновались за то, чтобы первыми в США продавать мясо не убитых животных - то, что сейчас называют "выращенным на клетках" или "культивированным" мясом, когда оно выходит из лаборатории и поступает на обеденные тарелки.

Стоимость такого мяса пока неизвестна. Ни представители Upside, ни Good Meat не вскрыли цену одной куриной котлеты. В конце концов ожидается, что цена будет соответствовать цене элитной органической курятины, которая продается по цене до $20 за фунт (450 г). 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы