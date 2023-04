В США поступил в продажу "умный" пистолет, умеющий распознавать лица

Американский стартап Biofire Tech принимает заказы на интеллектуальное оружие, оснащенное технологией распознавания лиц и считывания отпечатков пальцев. Об этом сообщает New York Post.



Алгоритм не позволяет детям и преступникам стрелять из пистолета. Он блокирует всех, кроме владельца и других одобренных им пользователей. Кроме датчика отпечатков пальцев действует трехмерная система распознавания лица.



"Мы не утверждаем, что "умный" пистолет будет предотвращать все случаи неправомерного использования огнестрельного оружия. Но мы верим, что этот инструмент может помочь предотвратить некоторые самоубийства с применением огнестрельного оружия, несчастные случаи и травмы. Если наша работа спасет жизнь хотя бы одного ребенка, она того стоит", – сказал генеральный директор фирмы из Колорадо Кай Клопфер.



Первые версии 9-мм пистолета будут отправлены клиентам, осуществившим предварительный заказ, в четвертом квартале этого года. А стандартная модель за $1499 будет доступна во втором квартале 2024 года.

