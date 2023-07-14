



В США начали расследование в отношении разработчика ChatGPT

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала широкое расследование в отношении OpenAI, выясняя, не нарушил ли разработчик популярного чат-бота ChatGPT законы о защите прав потребителей, поставив под угрозу личную репутацию и данные, сообщает The Washington Post.



Как сообщается, комиссия на этой неделе направила компании из Сан-Франциско 20-страничный запрос на отчеты о том, как она устраняет риски, связанные с ее моделями ИИ, согласно документу, рассмотренному The Washington Post.



FTC призвала OpenAI предоставить подробное описание всех жалоб, которые она получила на свои продукты, относительно "ложных, вводящих в заблуждение, унизительных или вредоносных" заявлениях о людях. Согласно документу, FTC расследует, занималась ли компания недобросовестными или вводящими в заблуждение действиями, которые привели к "репутационному ущербу" для потребителей.



Комиссия также попросила компанию предоставить записи, связанные с инцидентом в области безопасности, о котором компания сообщила в марте, когда ошибка в ее системах позволила некоторым пользователям видеть информацию, связанную с платежами, а также некоторые данные из истории чатов других пользователей. FTC проверяет, не нарушают ли методы защиты данных компании законы о защите потребителей.



Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил в Twitter в четверг вечером, что компания "конечно" будет сотрдничать с агентством.



Это является самой серьезной угрозой в области регулирования на сегодня для бизнеса OpenAI в Соединенных Штатах, указывает издание.



Если Федеральная торговая комиссия обнаружит, что компания нарушает законы о защите прав потребителей, она может наложить штраф или применить в отношении нее решение, которое может определять, как компания будет обрабатывать данные.

