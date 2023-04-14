



В США ищут упавший метеорит: нашедшего ждет щедрое вознаграждение

Музей минералов и самоцветов в штате Мэн, США, объявил о поиске метеорита, который упал в этом регионе в начале апреля. Любой, кто найдет метеорит, получит денежное вознаграждение в размере 25 тысяч долларов. Об этом пишет Yahoo News.



В субботу, 8 апреля, незадолго до полудня был замечен огненный шар рассекающий небо над городом Нью-Брансуик (Канада). По данным музея, "многочисленные звуковые удары" от огненного шара были слышны в штате Мэн. Издание отмечает, что доплеровский радар NASA зафиксировал несколько метеоритов в тот день.



Музей минералов и самоцветов Мэна пообещал выплатить 25 тысяч долларов за найденный кусок метеорита, после того как он пройдет проверку на подлинность. По мнению экспертов, метеорит мог упасть в районе города Кале, недалеко от канадской границы. Согласно данным NASA, объект находился в воздухе около 4 минут и 40 секунд, а его вес предварительно оценивается в один килограмм.



"Огненный шар был достаточно ярок, чтобы его можно было увидеть при свете дня. Наличие положительных доплеровских радиолокационных сигналов — метеоритов, обнаруженных при прохождении через атмосферу всего в нескольких милях над землей — убеждает нас в том, что здесь есть метеориты, которые ждут, чтобы их нашли", — говорится в пресс-релизе Дэррил Питт, председателя отдела метеоритов музея.



Награда в 25 000 долларов назначена только за первый килограмм, но Питт сказал, что музей будет покупать и другие найденные части.

"В зависимости от типа метеорита, образцы могут быть на вес золота", — сказал сотрудник музея.



