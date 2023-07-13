



В США аэротакси появятся в 2025 году: Сколько это будет стоить

В июне FAA, правительственная группа, отвечающая за воздушное пространство Америки, согласилась разрешить компании Joby Aviation начать испытания своего нового аэротакси.



Joby производит и тестирует летающие такси с 2017 года. Но впервые тестирует такси, построенное на заводе – до этого их такси делались вручную.

К 2025 году компания надеется начать коммерческую перевозку пассажиров. Совместно с Delta Air Lines создана программа по доставке людей из домов в аэропорт. Ожидается, что программа сначала стартует в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.



Joby также планирует, что их аэротакси будут предоставлять услуги совместного использования в воздухе. Точно так же, как сейчас можно вызвать автомобиль через приложение, можно будет заказать аэротакси. Воздушные такси Joby будут управляться пилотом и смогут перевозить четырех пассажиров со скоростью 320 км/ч, преодолевая 160 километров на одном цикле зарядки



Компания утверждает, что по сравнению с вертолетами их такси тише и дешевле. Сперва Joby рассчитывает взимать около 3 долларов за милю (1,6 км). Но со временем надеется снизить цену до менее 1 доллара за милю.