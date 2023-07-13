В США аэротакси появятся в 2025 году: Сколько это будет стоить
В июне FAA, правительственная группа, отвечающая за воздушное пространство Америки, согласилась разрешить компании Joby Aviation начать испытания своего нового аэротакси.
Joby производит и тестирует летающие такси с 2017 года. Но впервые тестирует такси, построенное на заводе – до этого их такси делались вручную.
К 2025 году компания надеется начать коммерческую перевозку пассажиров. Совместно с Delta Air Lines создана программа по доставке людей из домов в аэропорт. Ожидается, что программа сначала стартует в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Joby также планирует, что их аэротакси будут предоставлять услуги совместного использования в воздухе. Точно так же, как сейчас можно вызвать автомобиль через приложение, можно будет заказать аэротакси. Воздушные такси Joby будут управляться пилотом и смогут перевозить четырех пассажиров со скоростью 320 км/ч, преодолевая 160 километров на одном цикле зарядки
Компания утверждает, что по сравнению с вертолетами их такси тише и дешевле. Сперва Joby рассчитывает взимать около 3 долларов за милю (1,6 км). Но со временем надеется снизить цену до менее 1 доллара за милю.
Пока в одной высокотехнологической сверхдержаве борются с ценами на борщевой набор и проводят военные парады, "грозя" миру советским металлоломом, электрическое аэротакси Joby Aero пролетело на одном заряде почти 250 км. Испытание длилось 1 час 17 минут.https://t.co/SQOfDPvXxO pic.twitter.com/pX756N0r1V— Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_A_Vit_) August 2, 2021