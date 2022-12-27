



В сомалийском метеорите Эль-Али найдены два новых минерала

Канадские ученые обнаружили два новых минерала в кусочке сомалийского метеорита Эль-Али весом 70 граммов.



Открытие сделали ученые из Университета Альберты, сообщает НВ.



Один из минералов был назван в честь мететорита элалитом, а второй - элкинстантонитом в честь Линди Элкинс-Тантон, вице-президента Межпланетной инициативы Аризонского государственного университета.



Оба этих минерала были получены ранее синтетическим путем. Поэтому ученым удалось быстро идентифицировать найденные на метеорите вещества. По словам ученых, минералы представляют собой фосфаты железа.