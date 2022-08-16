



В случае ядерной войны между РФ и США умрут более 5 млрд человек

Ученые из Рутгерского университета (штат Нью-Джерси) провели глобальное исследование о последствиях, к которым может привести полномасштабная ядерная война между РФ и США.



Ученые работали над расчетами, сколько сажи, блокирующей солнце, попадет в атмосферу после использования ядерного оружия. Эти данные были введены в Community Earth System Model (инструмент прогнозирования климата), что позволило оценить урожайность основных сельскохозяйственных культур. Исследователи также изучили прогнозируемые изменения в пастбищах для скота и глобальном морском рыболовстве.



Война между РФ и США рассматривается как крупная, учитывая ядерный арсенал обеих стран. В ходе исследования выяснилось, что более 5 миллиардов человек умрут от голода в результате подобной ядерной войны, так как глобальное производство продовольствия снизится на 90% через три-четыре года после боевых действий.



При самом маленьком ядерном сценарии, при локальной войне между Индией и Пакистаном, среднее глобальное производство продовольствия сократится на 7% в течение пяти лет конфликта.