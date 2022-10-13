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В Сирии нашли редчайшую мозаику
13.10.2022 19:26 Алина Груднева

В Сирии нашли редчайшую мозаику

Археологи нашли в Сирии 

уникальную мозаику размером в 120 квадратных метров, которая изображала сцены Троянской войны.
 
Об этом сообщает The Daily Mail.
 
По оценке ученых, мозаику создали примерно 1600 лет назад. На ней изображены солдаты с мечами и щитами, а также их имена и амазонки, сражавшихся за Трою.
 
Произведение искусства нашли в Растане, на севере Сирии. 
 
"Пока мы не можем определить тип здания, будь то общественная баня или что-то еще, потому что мы еще не закончили раскопки", — прокомментировали свою находку археологи.

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