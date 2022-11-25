



В Румынии найдена древняя монета с изображением неизвестного римского императора

Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили монету с изображением ранее неизвестного римского императора по имени Спонсиан, который, возможно, был армейским офицером, взявшим на себя верховное командование в древнеримской провинции Дакия, которая находилась на территории современной Румынии.



Исследователи сравнили монету с несколькими подлинными монетами того же дизайна, обнаруженными в 1713 году в Трансильвании, Румыния.

Рецензируемое исследование под руководством профессора Пола Пирсона было опубликовано в научном журнале Plos One.



Хотя эта монета и другие связанные с ней монеты долгое время считались подделками восемнадцатого века, команда была удивлена, увидев очевидные поверхностные царапины от износа и "земляные отложения", которые, казалось, требовали дальнейшего изучения.



"Если бы монеты оказались подделками, они стали бы особенно интересным примером антикварной подделки; если бы они были подлинными, они представляли бы явный исторический интерес", — сказали ученые.



Археологические исследования показывают, что румынский регион был отрезан от остальной части Римской империи около 260 г. н.э. и оставался в изоляции до 271-275 г. н.э.



Чеканка всегда означала силу и власть. Понимая это и учитывая, что он не мог получать официальные выпуски монетного двора в Риме, Спонсиан, вероятно, санкционировал создание монет местного производства, на некоторых из которых даже было изображение его лица, в попытке сохранить функционирующую экономику в границах подконтрольной ему территории.



"Научный анализ этих редчайших монет спасает императора Спонсиана от забвения. Наши данные свидетельствуют о том, что он правил Римской Дакией, изолированным форпостом золотодобычи, в то время, когда империю раздирали гражданские войны, а приграничные земли были захвачены ", — сказал профессор Пирсон.



В настоящее время известно, что сохранились только четыре монеты с изображением Спонсиана, и все они, скорее всего, из клада 1713 года. Ранее найденные монеты находятся в Национальном музее Брукенталя в Сибиу, Румыния.

