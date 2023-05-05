



В России разрабатывают свой аналог Tinder

Компания VK занялась разработкой собственного приложения для знакомств. Его запуск может состояться уже летом 2023 года, когда из России уйдет Tinder. Об этих планах сообщили “Ведомостям” два источника, близкие к компании.



Как уточняет издание, у компании уже есть сервис “VK Знакомства”, который с 2022 по 2023 год увеличил свою аудиторию на 81% и достиг 22 миллионов пользователей. Однако, по словам одного из собеседников издания, дальнейшему расширению сервиса мешает то, что он интегрирован в соцсеть “ВКонтакте”. Это вызывает опасения у пользователей, что между основным профилем в соцсети и сервисом может возникнуть “нежелательное взаимодействие”. К примеру, в сервисе для знакомств им может попасться кто-то из друзей во “ВКонтакте”.



Именно поэтому VK намерен запустить независимый сервис, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт в социальной сети, пишут “Ведомости”.



Аналитики Fintech Lab в считают, что создание подобного приложения позволит компании в два раза превысить аудиторию “VK Знакомств”. Однако, по их мнению, новый сервис вряд ли сможет достичь популярности Tinder, которым пользуются иностранцы.

Генеральный директор агентства iTrend Павел Житнюк считает, что уход Tinder из России даст сервису VK шанс на успех, так как основа работы Tinder – это поиск людей по геолокации, который компания, скорее всего, отключит.



“VPN в данном случае будет бессмыслен, поскольку суть именно в поиске “людей рядом”, а VPN будет отображать локацию пользователя в любой другой стране, но не в России”, – добавил он.



Вскоре после начала войны в Украине компания Match Group, владеющая приложением для знакомств Tinder, отключила для российских пользователей возможность оплачивать дополнительные услуги в сервисе. В начале мая 2023 года компания объявила, что полностью уйдет с российского рынка к 30 июня.



Исполнительный директор компании Friends Fiduciary Corp заявил Reuters, что у компании были веские причины, чтобы покинуть Россию.



“Для надежного бренда нехорошо продолжать свою деятельность в стране, глава которой обвинен Международным уголовным судом”, – пояснил он.