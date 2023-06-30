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В России отменен международный авиасалон Макс-2023
30.06.2023 14:55 Алина Груднева

В России отменен международный авиасалон Макс-2023

В России решили отменить международный авиационно-космический салон Макс-2023.

Крупнейшая авиавыставка должна было состояться 25-30 июля, но перенесена на год.

"Проведение международного авиационно-космического салона запланировано на 2024 год, также Макс состоится в 2025 году. Место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остается неизменным — город Жуковский Московской области", — сказали организаторы.

Решение отменить выставку президент авиасалона Магомед Толбоев объяснил "вопросом безопасности".

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