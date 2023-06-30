



В России отменен международный авиасалон Макс-2023

В России решили отменить международный авиационно-космический салон Макс-2023.



Крупнейшая авиавыставка должна было состояться 25-30 июля, но перенесена на год.



"Проведение международного авиационно-космического салона запланировано на 2024 год, также Макс состоится в 2025 году. Место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остается неизменным — город Жуковский Московской области", — сказали организаторы.



Решение отменить выставку президент авиасалона Магомед Толбоев объяснил "вопросом безопасности".