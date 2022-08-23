В Рахате обнаружили роскошную виллу построенную 1200 лет назад
Управление Древностей Израиля сообщило о том, что в Рахате обнаружены остатки роскошного поместья 1200-летней давности.
Предполагается, что в поместье жил владелец больших сельскохозяйственных ферм в окружающей местности. Речь идет о первой подобного рода находке в Негеве.
В ходе раскопок на глубине пять с половиной метров были обнаружены остатки двора и система подземных комнат - вместе с цистерной для воды, высеченной в камне, глубиной более трех метров.
От центрального внутреннего дворика расходились четыре крыла с комнатами. В одном из крыльев найден пол, вымощенный мрамором и раскрашенные фресками стены.. В других комнатах обнаружены печи, очевидно использовавшиеся для приготовления еды. Обнаружены различные дорогие предметы, в том числе фрагменты дорогой посуды изготовленной из стекла.
Поместье обнаружено на участке земли между двумя мечетями, считающимися одними из самых древних в мире. 25 августа раскопки в Рахате будут открыты для посещения публикой.