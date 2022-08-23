



В Рахате обнаружили роскошную виллу построенную 1200 лет назад



Управление Древностей Израиля сообщило о том, что в Рахате обнаружены остатки роскошного поместья 1200-летней давности.



Предполагается, что в поместье жил владелец больших сельскохозяйственных ферм в окружающей местности. Речь идет о первой подобного рода находке в Негеве.



В ходе раскопок на глубине пять с половиной метров были обнаружены остатки двора и система подземных комнат - вместе с цистерной для воды, высеченной в камне, глубиной более трех метров.



בית מפואר, בור מים חצוב ועיטורי קיר צבעוניים: התגלו שרידי אחוזה בת כ-1,200 שנה בחפירות להרחבת רהטhttps://t.co/ZCRxxcMCAe@sharonidan (צילומים: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות) pic.twitter.com/HmIUEiBewB — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2022

От центрального внутреннего дворика расходились четыре крыла с комнатами. В одном из крыльев найден пол, вымощенный мрамором и раскрашенные фресками стены.. В других комнатах обнаружены печи, очевидно использовавшиеся для приготовления еды. Обнаружены различные дорогие предметы, в том числе фрагменты дорогой посуды изготовленной из стекла.Поместье обнаружено на участке земли между двумя мечетями, считающимися одними из самых древних в мире. 25 августа раскопки в Рахате будут открыты для посещения публикой.