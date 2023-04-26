



В Перу археологи нашли мумию подростка

В понедельник перуанские археологи раскопали мумию возрастом более 1000 лет на окраине современной столицы в понедельник, что является последним открытием, относящимся ко временам до цивилизации инков, пишет jpost.



Мумия, вероятно, была подростком и была найдена в подземной гробнице, завернутой в погребальный узел вместе с керамикой и веревкой, а также с кусочками кожи и волос.



Мумия подростка была найдена в “хорошем состоянии сохранности”, говорят археологи, ответственные за исследовательский проект Кахамаркилья.

Подросток жил между 1100 и 1200 лет назад и мог принадлежать к культурам Лимы или Ичмы. Мумия была обнаружена примерно в 200 метрах от того места, где была найдена первая мумия Кахамаркильи в прошлом году.



На археологическом участке также были обнаружены останки восьми детей и 12 взрослых, которые, по-видимому, были принесены в жертву около 800-1200 лет назад.



В обширном комплексе Кахамаркильи есть руины четырех пирамид и других сооружений, таких как стены, выложенные в виде лабиринта. Комплекс является вторым по величине городом из сырцового кирпича в Перу после Чан-Чана на севере Андской страны.



Кахамаркилья, возможно, была заселена людьми с побережья и высокогорья Анд. Расположенный в пыльном районе примерно в 20 км от Лимы, это место считалось процветающим торговым центром.



