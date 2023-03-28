



В Пентагоне считают, что инопланетный корабль в Солнечной системе следит за нами

В проекте документе, подготовленном ученым из Гарварда и главой отдела НЛО в Пентагоне, выдвинута идея, что в Солнечной системе может находиться инопланетный материнский корабль, отправляющий крошечные зонды, получившие название “семена одуванчика”, для исследования планет. Об этом сообщает Space.



По мнению ученых, вполне возможно, что внеземной космический корабль может находиться в нашем галактическом районе, исследуя его с помощью этих зондов — небольших космических кораблей, которые могут собирать и отправлять информацию, подобно тому, как люди отправляют космический корабль для изучения других планет.



Ави Лоэб, астроном из Гарвардского университета, и Шон М. Киркпатрик, директор Пентагонского управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO), 7 марта опубликовали проект "Физические ограничения неопознанных воздушных явлений". Он не является официальным документом Пентагона, но был подготовлен в партнерстве с Министерством обороны. Он не прошел экспертную оценку.



Лоэб известен своими исследованиями 'Оумуамуа - межзвездного гостя из-за пределов Солнечной системы. Астрономы впервые обнаружили сигарообразный объект в 2017 году и первоначально приняли его за комету. Однако его вытянутая форма, отсутствие комы (облако газов, окутывающее комету) и тот факт, что он ускорялся, удаляясь от Солнца, поставили под сомнение теорию кометы. Вместо этого Лоэб предположил, что Оумуамуа был космическим кораблем пришельцев.



За шесть месяцев до сближения Оумуамуа с Землей в Землю врезался небольшой межзвездный метеор шириной около 1 метра. Этот метеор, IM2, не был связан с 'Оумуамуа, но он заставил Лоэба задуматься.



Это совпадение вдохновило его "рассмотреть возможность того, что искусственный межзвездный объект потенциально может быть материнским кораблем, который выпускает множество небольших зондов во время своего близкого пролета к Земле - операционная конструкция, не слишком отличающаяся от миссий NASA, - сказал Лоеб в интервью Live Science - Эти "семена одуванчика"... могут быть отделены от родительского корабля приливной гравитационной силой Солнца или возможностью маневрирования".

В проекте документа Лоэб и Киркпатрик рассмотрели неопознанные аномальные явления, ограниченные известными физическими данными. Авторы предполагают, что зонды могли бы достичь Земли для исследования, не будучи обнаруженными астрономами, поскольку они, вероятно, слишком малы, чтобы отразить достаточно солнечного света для обнаружения телескопами.

"Оснащенные парашютом с большим отношением поверхности к массе, технологические "семена одуванчика" могли бы замедляться в атмосфере Земли, чтобы избежать сгорания, а затем преследовать свои цели, где бы они ни приземлились", - пишут они.



Инопланетяне, скорее всего, захотят исследовать каменистые планеты с атмосферой в Солнечной системе, предполагают авторы. С расстояния Венера, Земля и Марс выглядят привлекательно, причем Земля будет представлять наибольший интерес, если инопланетяне обнаружат признаки жидкой воды.



Инопланетная цивилизация, создавшая зонды, не обязательно должна находиться на материнском корабле. Маловероятно, что она вообще сможет общаться с зондами.



Возможно, инопланетная цивилизация уже даже не существует. Большинство звезд в Солнечной системе сформировались за миллиарды лет до Солнца. Пригодная для жизни планета с разумной жизнью могла посылать зонды задолго до образования Земли. Поиски "напоминают проверку почтового ящика на наличие посылок, которые могли накопиться там со временем, даже если отправителей уже нет в живых", - сказал Лоэб.



После того как Лоэб впервые предположил, что 'Оумуамуа был инопланетным космическим кораблем, он столкнулся с критикой со стороны научного сообщества. В статье Perspective, опубликованной в журнале Nature Astronomy в 2019 году, говорится, что идея о том, что 'Оумуамуа был специально послан на Землю, была "провокационной" и "безосновательной".



