



В Париже у вокзала нашли древнее тысячелетнее кладбище

Археологи нашли древнее кладбище всего в нескольких метрах от железнодорожного вокзала в центре Парижа. Захоронения совершили около 2 000 лет назад в Лютеции – предшественнице французской столицы, сообщает Science Alert.



Годами здесь проводили многочисленные дорожные работы, построили вокзал Порт-Рояль в 1970-х годах, но кладбище тогда не нашли. В марте 2023 года начали новые раскопки – в результате обнаружили 50 могил.



Во рту одного из скелетов была найдена монета, которая позволила выяснить примерный возраст захоронения.



Ученые считают, что останки принадлежат паризиям — представителям галльского народа, жившему в Лютеции, когда город находился под контролем Римской империи.



Тела были похоронены в деревянных гробах, которые теперь можно узнать только по гвоздям.

