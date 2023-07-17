



В ООН впервые обсудят риски развития искусственного интеллекта

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на этой неделе в Нью-Йорке (США) впервые проведет официальное обсуждение искусственного интеллекта, сообщает информационное агентство Reuters в понедельник, 17 июля.



Правительства мировых государств рассматривают проблему того, как смягчить опасности, связанные с появлением технологий искусственного интеллекта, поскольку последние могут изменить глобальную экономику и ландшафт международной безопасности.



Великобритания, председательствующая в этом месяце в Совете Безопасности ООН, стремится сыграть глобальную роль в регулировании ИИ. Обсуждение в Совбезе возглавит министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал предложение о создании международного органа по наблюдению за ИИ, такого как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).



