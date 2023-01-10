



В ООН рассказали, когда полностью восстановится озоновый слой

Озоновый слой Земли полностью восстановится к 2066 году.



Такой прогноз озвучили в ООН.



Уточняется, что такие огромные дыры в озоновом слое, как над Антарктидой, полностью зарастут примерно за 43 года.



"Мы видим, что в верхних слоях стратосферы дела идут лучше", — сказал сопредседатель отдела научной оценки Пол Ньюман.



Согласно докладу, прогресс восстановления идет медленно. Считается, что в Арктике озоновый слой восстановится до 2045 года, а в целом, на Земле - до 2066 года.



"О признаках исцеления сообщалось четыре года назад, но они были незначительными и носили предварительный характер. Нынешние показатели заметно укрепились", — отметил Ньюман.



По его словам, два основных химических вещества, которые разъедают озоновый слой, находятся на более низких уровнях в атмосфере. Уровень хлора снизился на 11,5% по сравнению 1993 годом, а брома - на 14,5% по сравнению с 1999 годом.



"Тот факт, что уровни брома и хлора перестали расти и продолжают снижаться, является реальным свидетельством эффективности Монреальского протокола", — добавил Ньюман.

