



В ООН бьют тревогу: человечество столкнется с дефицитом важного ресурса

Человечество может столкнуться с дефицитом воды к 2071 году.



Об этом сказано в отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).



По словам экспертов, причиной такой проблемы станет засуха из-за изменения климата. Согласно прогнозу, к 2071 году запасы воды на нашей планете сократится на треть, в то время, как к 50-му году население США, к примеру, вырастет до 404 миллионов человек.



"Проблема не в нехватке воды, а в том, чтобы она находилась в нужном месте", — поясняет эксперт по экосистемам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Лис Маллин Бернхардт Live Science.



Эксперты пояснили, что с дефицитом воды столкнутся 40 млн человек, живущих в семи американских штатах в районе бассейна реки Колорадо.

