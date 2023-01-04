



В одном из сбитых в Украине иранских БПЛА найдена иностранная начинка

В одном из сбитых в Украине иранских беспилотников обнаружили технологии более 10 американских и западных компаний, об этом пишет CNN.



Согласно оценке украинской разведки, из 52 компонентов, изъятых из беспилотника Shahed-136, 40 из них были разработаны 13 разными американскими компаниями. Остальные компоненты производятся компаниями из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.



Пока нет доказательств, что компании умышленно нарушают законы о санкциях и сознательно экспортируют технологии для их использования в беспилотниках. Но этот вариант не исключается.

