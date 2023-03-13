



В Нью-Йорке обнаружены крысы, зараженные COVID-19

Новое исследование показало, что дикие крысы Нью-Йорка, которые живут в канализации и подземке, не имеют иммунитета к COVID-19. У них обнаружили вирус SARS-CoV-2, в частности штаммы Альфа, Дельта и Омикрон. Такие результаты исследования опубликованы в журнале Американской академии микробиологии.



"Наши результаты подчеркивают необходимость дальнейшего мониторинга SARS-CoV-2 в городских популяциях крыс и оценки потенциального риска вторичной передачи зоонозов от этих популяций крыс обратно к людям", - пишут авторы исследования.



Команда установила две ловушки вблизи мест вокруг канализационных систем и поймала 79 крыс из трех мест в городских парках и вокруг них в Бруклине осенью 2021 года.



13 крыс (то есть 16%) дали положительный результат на COVID-19.



Ученые использовали геномный анализ, чтобы определить возможную связь с вирусами, которые циркулировали среди людей на ранних стадиях пандемии. Это подтвердило их гипотезу, что грызуны могут провоцировать вспышки инфекций в крупных городах.



Центры по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что риск передачи COVID-19 людям от животных не велик. Но результаты этого исследования подчеркивают необходимость контроля над ситуацией.



"В целом наша работа в этом пространстве показывает, что животные могут играть определенную роль в пандемиях, которые влияют на людей, и важно, чтобы мы продолжали улучшать наше понимание, чтобы мы могли защитить здоровье людей и животных", - сказал исследователь доктор Ван.