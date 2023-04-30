



В Норвегии обнаружен древний погребальный корабль викингов

Новые данные радара показали, что древнее норвежское кладбище викингов, которое ранее считалось пустым, на самом деле содержит останки 1200-летнего корабля.



Согласно сообщениям Live Science и источника научных новостей ScienceNorway, археологи начали использовать георадар летом 2022 года для поиска старых археологических раскопок, которые были первоначально найдены в 1904 году и оказались пустыми.



По данным ScienceNorway, георадар использует радиоволны для картографирования подземных ландшафтов.



“Сигналы георадара четко показывают форму 20-метрового корабля. Он довольно широкий и напоминает корабль из Осеберга”, — сказал ScienceNorway Хокон Рейерсен, археолог из Музея археологии в Университете Ставангера.



Этот могильный холм на острове Кармой в западной Норвегии был обнаружен археологом Хоконом Шетелигом более 100 лет назад. В то время, по данным ScienceNorway, Шетелиг нашел лишь несколько деревянных инструментов и наконечников стрел.



“Он был невероятно разочарован, и с этой насыпью больше ничего не делалось”, — сказал Рейерсен.



Находки, согласно Live Science, указывают на то, что захоронение корабля викингов было проведено в конце восьмого века нашей эры. Такие захоронения, в которых корабль превращается в гробницу для мертвых и вещей, с которыми они погребены, были обнаружены в археологических остатках различных древних мореходных сообществ по всему миру.



Место, где было найдено это захоронение, является “очень стратегическим пунктом, где контролировалось морское движение вдоль побережья Норвегии, — сказал Рейерсен Live Science. - Это было важное место на протяжении 3000 лет”.



Сотни серебряных монет викингов, германцев и арабов, а также серебряное кольцо были обнаружены молодой девушкой, играющей с металлоискателем в Дании, сообщил в пятницу местный музей.



Маленькая девочка играла на кукурузном поле, расположенном в 5 милях от крепости викингов Фыркат, когда она сделала открытие.



“Подобный клад — большая редкость”, - говорит Ларс Кристиан Норбах, директор Музея Северной Ютландии. Монеты будут выставлены в музее, и девушка получила нераскрытую сумму компенсации за свою находку.



