



В Нидерландах вырастили пшеницу в закрытом грунте с рекордной урожайностью

Поскольку война в Украине демонстрирует чрезмерную зависимость от нескольких житниц во всем мире, голландская компания Infarm производит устойчивую к климатическим условиям пшеницу, выращенную в тепличных условиях. Новый метод может гарантировать высокую урожайность и диверсифицировать варианты производства.



Компания выращивает пшеницу на закрытой ферме без почвы, химических пестицидов и с минимальным использованием воды.

Первые испытания, проведенные предприятием, показали производительность, которая в 26 раз превышает урожайность пшеницы в открытом грунте, производя эквивалент 117 тонн с гектара, в то время как средняя урожайность пшеницы составляет 4,5 тонны.



"Наша рекордная урожайность потенциально может быть увеличена еще на 50% в ближайшие годы посредством сочетания усовершенствованной генетики, аппаратного обеспечения и оптимизированной среды роста", – говорит Гай Галонская, технический директор и соучредитель Infarm.