



В Нидерландах представили гигантскую тефтельку из вымершего мамонта

Гигантская фрикаделька, сделанная из мяса, выращенного с использованием ДНК вымершего шерстистого мамонта, была представлена ​​во вторник в Немо, музее науки в Нидерландах.



Фрикадельки были созданы австралийской компанией по производству искусственно выращенного мяса Vow, которая, пообещав, что это не первоапрельская шутка, заявила, что хочет, чтобы люди говорили о культивируемом мясе, назвав его более устойчивой альтернативой настоящему мясу.



"Мы хотели создать что-то совершенно отличное от всего, что вы можете получить сейчас", — сказал в интервью агентству Reuters основатель Vow Тим Ноуксмит, добавив, что еще одной причиной выбора мяса мамонта является то, что ученые считают, что вымирание животного было вызвано изменением климата.



Фрикаделька была сделана из клеток овцы, в которыю был вставлен единственный ген мамонта, называемый миоглобином.



"Когда дело доходит до мяса, миоглобин отвечает за аромат, цвет и вкус", — объяснил Джеймс Райалл, главный научный сотрудник Vow.



Поскольку в последовательности ДНК мамонта, полученной Vow, было несколько пробелов, для ее завершения была вставлена ​​ДНК африканского слона.



"Все было так же, как в фильме "Парк Юрского периода", — сказал Райалл, подчеркнув, что самая большая разница в том, что они не создавали настоящих живых животных.



В то время как выращивание искусственного мяса обычно означает использование крови теленка, компания Vow использовала альтернативу, означающую, что при изготовлении фрикадельки из мамонта не убивали животных.



Фрикадельки с ароматом мяса мамонта в настоящее время не предназначены для употребления в пищу.



"Его белку буквально 4000 лет. Люди не ели такое мясо очень долгое время. Это означает, что мы хотим подвергнуть его тщательным испытаниям, что мы проделали бы с любым продуктом, который мы выводим на рынок", — сказал Ноаксмит.



Vow надеется вывести искусственно выращенное мясо на рынок Евросоюза, где такое мясо как еда еще не регулируется.

