



В NASA наняли глухих для помощи в изучении невесомости

В NASA наняли одиннадцать глухих людей для помощи в изучении невесомости.

Об этом сообщает Cracked.

Глухих наняли, поскольку они невосприимчивые к укачиванию. Потеря ориентации в пространстве и тошнота проявляются из-за работы внутреннего уха.

В NASA людей помещают в специальные симуляторы, чтобы узнать, как организм человека реагирует на условия в невесомости. Испытуемых, у которых нет проблем со слухом, начинает укачивать. Потому пришлось нанять тех, кто страдает от глухоты.