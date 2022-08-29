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В NASA наняли глухих для помощи в изучении невесомости
29.08.2022 14:14 Алина Груднева

В NASA наняли глухих для помощи в изучении невесомости

В NASA наняли одиннадцать глухих людей для помощи в изучении невесомости.

 
Об этом сообщает Cracked.
 
Глухих наняли, поскольку они невосприимчивые к укачиванию. Потеря ориентации в пространстве и тошнота проявляются из-за работы внутреннего уха. 
 
В NASA людей помещают в специальные симуляторы, чтобы узнать, как организм человека реагирует на условия в невесомости. Испытуемых, у которых нет проблем со слухом, начинает укачивать. Потому пришлось нанять тех, кто страдает от глухоты.

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