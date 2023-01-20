



В Молдове создали робота с ИИ для мониторинга окружающей среды

В Молдове студенты Технического университета создали робота с искусственным интеллектом, который занимается мониторингом окружающей среди.



Ректор университета Дину Циркану заявил, что студенты разработали "разработали автономную мобильную систему, накапливающую информацию о состоянии окружающей среды". Об этом сообщает News Maker.



Аппарат называется "Чистая окружающая среда - здоровая жизнь".



Циркану также объяснил принцип действия робота: с помощью датчиков и изображений, снятых видеокамерой, робот самостоятельно перемещается по заданной территории и собирает данные о влажности, температуре, освещенности, качестве воздуха. При этом, мобильная система имеет способность избегать препятствия.