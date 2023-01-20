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В Молдове создали робота с ИИ для мониторинга окружающей среды
20.01.2023 13:52 Ольга Белозерова

В Молдове создали робота с ИИ для мониторинга окружающей среды

В Молдове студенты Технического университета создали робота с искусственным интеллектом, который занимается мониторингом окружающей среди.

Ректор университета Дину Циркану заявил, что студенты разработали "разработали автономную мобильную систему, накапливающую информацию о состоянии окружающей среды". Об этом сообщает News Maker.

Аппарат называется "Чистая окружающая среда - здоровая жизнь".

Циркану также объяснил принцип действия робота: с помощью датчиков и изображений, снятых видеокамерой, робот самостоятельно перемещается по заданной территории и собирает данные о влажности, температуре, освещенности, качестве воздуха. При этом, мобильная система имеет способность избегать препятствия. 

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