



В мире существует почти 70 различных технологий малых модульных реакторов

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас существует почти 70 различных технологий малых модульных реакторов (ММР, англ. – SMR) на стадии разработки



Это значительный скачок по сравнению с прошлыми годами, и учитывая нынешние инновации, развитие ММР-технологий имеет значительные перспективы. В то же время эти технологии получают все большую политическую поддержку, ведь предлагают безуглеродную энергетику, которая является надежной, безопасной и доступнее других видов генерации и может быть создана и развернута без значительных затрат и сложности, в отличие от традиционных АЭС.



Именно поэтому сейчас, когда почти все инвестиционные решения будут оцениваться с учетом влияния на климат, ММР могут решить многие важные вопросы.