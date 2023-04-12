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В Мексике найдено табло для игры в мяч, которому более 1000 лет
12.04.2023 17:51 Наталья Богинская

В Мексике найдено табло для игры в мяч, которому более 1000 лет

Каменное табло, использовавшееся в древней ритуальной игре с мячом, было обнаружено на знаменитых археологических раскопках майя Чичен-Ица ​​на полуострове Юкатан в Мексике, сообщает The Guardian.

Согласно заявлению Национального института антропологии и истории Мексики, диск диаметром 32 см и весом 40 кг украшен иероглифами вокруг двух игроков, стоящих рядом с мячом.

Табло, датируется 800–900 годами нашей эры. Игра, в которую играли тяжелым резиновым мячом, была традиционной забавой народов Мезоамерики и, как полагают, носила ритуальный характер.

В настоящее время исследователи Национального института антропологии и истории Мексики готовятся сделать изображения текста  с высоким разрешением для детального изучения.

Комплекс Чичен-Ица, объявленный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, является одним из главных археологических центров цивилизации майя на полуострове Юкатан. По официальным данным, его ежегодно посещают около 2 миллионов человек.

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