В Мексике найдено табло для игры в мяч, которому более 1000 лет

Каменное табло, использовавшееся в древней ритуальной игре с мячом, было обнаружено на знаменитых археологических раскопках майя Чичен-Ица ​​на полуострове Юкатан в Мексике, сообщает The Guardian.



Согласно заявлению Национального института антропологии и истории Мексики, диск диаметром 32 см и весом 40 кг украшен иероглифами вокруг двух игроков, стоящих рядом с мячом.



Табло, датируется 800–900 годами нашей эры. Игра, в которую играли тяжелым резиновым мячом, была традиционной забавой народов Мезоамерики и, как полагают, носила ритуальный характер.



В настоящее время исследователи Национального института антропологии и истории Мексики готовятся сделать изображения текста с высоким разрешением для детального изучения.



Комплекс Чичен-Ица, объявленный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, является одним из главных археологических центров цивилизации майя на полуострове Юкатан. По официальным данным, его ежегодно посещают около 2 миллионов человек.

