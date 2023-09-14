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В Конгрессе показали древних инопланетян с "яйцами". Фото | Фото: скриншот
14.09.2023 05:31 Дара Киевская

В Конгрессе показали древних инопланетян с "яйцами". Фото

В Конгрессе Мексики  выставили на всеобщее обозрение мумии двух предполагаемых инопланетян возрастом 1000 лет.

Журналист и исследователь НЛО Хайме Моссан дал показания под присягой на слушаниях и рассказал мексиканским политикам о предполагаемом возрасте мумифицированных образцов и методах, используемых учеными для их изучения.

Чиновникам сообщили, что мумии были найдены в городе Куско, Перу, и их возраст оценивается в тысячу лет, передает news.sky.

По словам Моссана, почти треть их ДНК имеет неизвестное происхождение, и эти образцы не были частью "нашей земной эволюции".

Также исследователь заявил перед мексиканскими правительственными чиновниками и представителями США, что "это не существа, которые были найдены после крушения НЛО".

"Они были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями и впоследствии окаменели", - отметил журналист, добавив, что образцы были исследованы в Автономном национальном университете Мексики.

Останки якобы «нечеловека»; Существо видно на выставке во время брифинга о неопознанных летающих объектах, известных как НЛО, в законодательном дворце Сан-Лазаро в Мехико, Мексика, 12 сентября 2023 года. REUTERS/Генри Ромеро

Моссан сообщил, что ученые использовали радиоуглеродный анализ для сбора доказательств ДНК, а рентгеновские снимки показали, что внутри одной из мумий есть "яйца".

Останки якобы «нечеловека»; Существо видно на выставке во время брифинга о неопознанных летающих объектах, известных как НЛО, в законодательном дворце Сан-Лазаро в Мехико, Мексика, 12 сентября 2023 года. REUTERS/Генри Ромеро

Представители Конгресса заявили, что эта информация вызвала у них "обеспокоенность". На мероприятии также присутствовал бывший пилот ВМС США Райан Грейвс, который в июле заявил, что количество НЛО и неопознанных аномальных явлений "значительно занижается".

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