В КНДР похвастались подводным дроном, способным вызвать "радиоактивное цунами"

КНДР представила гигантский подводный дрон Haeil собственного производства.



Аппарат был продемонстрирован на параде в честь 70-летия завершения войны.



По данным NK News, в КНДР хвастаются, будто это - "самое мощное оружие в мире". Аппарат способен нести ядерную боеголовку, а также оснащен небольшим ядерным реактором.

North Korea showed off its Haeil-1 nuclear submarine drone at the parade for the first time.#NorthKorea#nuclearwar pic.twitter.com/zQFd3qwuzm