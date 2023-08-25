



В Китае тестируют "самую мощную" электромагнитную пушку в мире

Китайские ученые проводят испытания "самой мощной" электромагнитной пушки в мире.



Об этом сообщает South China Morning Post.



Уточняется, что это устройство способно разогнать снаряд весом более 100 килограммов до скорости 700 километров в час.



По данным издания, это оружие имеет ряд катушек, расположенных вдоль ствола. На каждую из них подается одно напряжение за другим, чтобы создать магнитное поле. Во время запуска оболочка остается в центре катушки, что помогает удерживать его в прямом положении и не допускать касания стенки, благодаря "левитации".



"С его помощью можно стрелять многократно и быстро, не вызывая износа компонентов", -сказано в сообщении.

