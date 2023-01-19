



В Китае строят Hyperloop, способный перевозить пассажиров со скоростью 1000 км/ч

Китайский исследовательский центр CASIC, разрабатывающий сверхбыстрый поезд Hyperloop на магнитной подвеске, способный перевозить пассажиров со скоростью свыше 1000 км/ч , завершил свои первые тестовые запуски с использованием полноразмерной пассажирской капсулы.



В среду China Space News сообщила, что на испытательной линии в Датуне завершены три испытательных запуска свербыстрого поезда. Согласно отчету, во время тестовых запусков в субботу капсула развила скорость до 50 км/ч, каждый раз преодолевая расстояние 210 метров.



Компания China Aerospace Science and Industry Corporation CASIC, построившая и эксплуатирующая объект, заявила, что во время испытания критически важные компоненты, включая сверхпроводящий магнит, мощные электрические системы, средства управления безопасностью ИИ, устройства беспроводной связи и датчики, работали четко по плану, что “открывает путь для будущих экспериментов на более высоких скоростях”.



Поддержание среды низкого давления в вакуумной трубе является одной из самых больших проблем при разработке технологии.



Самые быстрые скоростные поезда в настоящее время работают со скоростью 350 км/ч. Повышение их скорости значительно увеличит износ рельсов и потребление энергии из-за сопротивления воздуха. Но технология maglev или магнитной левитации на объекте в Датуне устраняет трение, которое изнашивает рельсы, а вакуумная труба уменьшает сопротивление воздуха.



Проектной группе потребовалось меньше года, чтобы завершить свой первый пробный запуск после начала строительства — результат, по словам China Space News, был достигнут “благодаря инновациям и сильной государственной поддержке”.



В октябре было проведено испытание с использованием уменьшенного прототипа капсулы, пока труба еще строилась. Длина трубы испытательного полигона в настоящее время составляет 2 км, и ожидается, что в ближайшие несколько лет она будет увеличена до 60 км для достижения максимальной скорости в 1000 км/ч.