



В Китае создали первую операционную систему OpenKylin с открытым исходным кодом

В среду была выпущена первая в Китае операционная система (ОС) для настольных ПК с открытым исходным кодом – OpenKylin 1.0, что стало прорывом в создании независимого системного программного обеспечения.



Согласно официальному сайту, ОС на базе Linux была создана сообществом из 3867 разработчиков, 74 групп SIG и 271 предприятия.



ОС с открытым исходным кодом, как и другое такое программное обеспечение, дает пользователям право видеть “исходный код” и даже право изменять его по своему желанию. Популярные операционные системы для ПК, такие как Windows от Microsoft и macOS от Apple, не имеют открытого исходного кода, и пользователи не могут видеть, что находится “под капотом”.



Первоначальное тестирование показало, что ОС очень похожа на Ubuntu, созданную британской компанией Canonical. Но OpenKylin был создан с нуля, объединив отдельные программы с открытым исходным кодом в полноценную ОС. Таким образом, она не будет контролироваться какой-либо компанией.

ОС от других систем на Linux отличает среда рабочего стола UKUI, разработанная сообществом.



ОС поставляется с предустановленным повседневным программным обеспечением, таким как офисный пакет WPS, веб-браузер Firefox и видеоплееры. Также здесь установлен магазин программного обеспечения для загрузки приложений. Магазин предлагает как собственные приложения для Linux, так и приложения для Windows и Android, работающие с эмуляторами.



OpenKylin может работать на компьютерах x86, используемых большинством людей. Он также предлагает соответствующие версии для тех, кто использует другое оборудование, такое как компьютеры Arm и RISC-V.



“То, что происходит с российскими разработчиками ПО с открытым исходным кодом, послужило предупредительным сигналом для китайских программистов”, – прокомментировал один из пользователей сайта обмена знаниями Zhihu.com. “Программное обеспечение без границ – это просто мечта, которой никогда не суждено сбыться, и Китаю необходимо создать собственное сообщество открытого исходного кода”.



“Это не первая версия ОС, но версия 1.0 является “эпохальной вехой”, – делится Чжу Чен, глава сообщества OpenKylin.”Мы уже создали версии 0.7, 0.75 и 0.9”



“Эта новая версия означает, что мы получили возможность самостоятельно вести разработку ОС2, – говорит Чжу. “Я надеюсь, что больше пользователей попробуют нашу новую версию и оставят нам отзыв”.



Кайлинь, или Цилинь, – легендарное существо в китайской мифологии. Название самодельного чипа для смартфонов Huawei, Kirin, также происходит от имени.



OpenKylin – только одна из серии операционных систем, названных в честь Kylin. Операционные системы Kylin можно увидеть в компьютерах, серверах и смартфонах, используемых в финансовой, энергетической и других сферах.



Серия Kylin OS также используется в космических программах Китая, включая лунные миссии Chang'e и миссии Tianwen Mars.



Основным конкурентом OpenKylin в Китае является Deepin, разработанный предприятием из Уханя, которое также пообещало создать независимое сообщество разработчиков открытого исходного кода.

