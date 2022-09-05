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В Китае показали сверхзвуковой боевой беспилотник
05.09.2022 19:20 Александр Юзовский

В Китае показали сверхзвуковой боевой беспилотник

В Китае показали сверхзвуковой боевой беспилотник Wuzhen-8, который способен поражать самолеты и корабли.

Отмечается, что БПЛА предназначен преимущественно для разведки, но при необходимости он может превращаться в ракету-камикадзе для поражения истребителей или кораблей.

Разработчики заявляют, что Wuzhen-8 может развивать скорость более 3 Махов (около 3700 км/ч в зависимости от высоты) и обгонять большинство ракет ПВО. 

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