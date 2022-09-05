



В Китае показали сверхзвуковой боевой беспилотник

В Китае показали сверхзвуковой боевой беспилотник Wuzhen-8, который способен поражать самолеты и корабли.



Отмечается, что БПЛА предназначен преимущественно для разведки, но при необходимости он может превращаться в ракету-камикадзе для поражения истребителей или кораблей.



Разработчики заявляют, что Wuzhen-8 может развивать скорость более 3 Махов (около 3700 км/ч в зависимости от высоты) и обгонять большинство ракет ПВО.

