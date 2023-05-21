Новости » Наука и Технологии
В Китае обнаружили гнездо динозавра со окаменевшими яйцами
21.05.2023 22:45 Ирина Демьянова

В Китае обнаружили гнездо динозавра со окаменевшими яйцами

В провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая обнаружили гнездо со окаменевшими яйцами динозавра и несколькими фрагментами скорлупы.

Об этом сообщает Синьхуа.

Как отмечается, яйца принадлежали овирапторозавру, проживавшему в позднем меловом периоде (закончился 66 млн лет назад).

Яйца, обнаруженные в районе города Луньянь, предположительно находились на стадии вылупления. По словам младшего научного сотрудника Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Академии наук Китая Ван Цяна, скорлупа некоторых яиц треснула – в гнезде обнаружены ее разбросанные фрагменты.

Сохранилось не менее шести окаменевших яиц динозавров. По словам ученых, данная находка дает ценные материалы для изучения палеоклиматологии, палеогеографии, палеоэкологии на территории нынешней провинции Фуцзянь и даже всего Южного Китая.

Как напоминает Синьхуа, около трех лет назад в регионе было обнаружено несколько сохранившихся окаменевших следов динозавров.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы