



В Китае обнаружили гнездо динозавра со окаменевшими яйцами

В провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая обнаружили гнездо со окаменевшими яйцами динозавра и несколькими фрагментами скорлупы.



Об этом сообщает Синьхуа.



Как отмечается, яйца принадлежали овирапторозавру, проживавшему в позднем меловом периоде (закончился 66 млн лет назад).



Яйца, обнаруженные в районе города Луньянь, предположительно находились на стадии вылупления. По словам младшего научного сотрудника Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Академии наук Китая Ван Цяна, скорлупа некоторых яиц треснула – в гнезде обнаружены ее разбросанные фрагменты.



Сохранилось не менее шести окаменевших яиц динозавров. По словам ученых, данная находка дает ценные материалы для изучения палеоклиматологии, палеогеографии, палеоэкологии на территории нынешней провинции Фуцзянь и даже всего Южного Китая.



Как напоминает Синьхуа, около трех лет назад в регионе было обнаружено несколько сохранившихся окаменевших следов динозавров.

