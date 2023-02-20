



В Китае нашли древний унитаз со сливом, которому больше 2000 лет

Во время раскопок в руинах дворца в городе Юэян исследователи из Института археологии Китайской академии социальных наук с удивлением обнаружили древнее сантехническое приспособление. Раньше считалось, что унитазы со сливом придумали в Англии.



Помимо унитаза, в этом месте были обнаружены разнообразные сломанные детали и труба, ведущая к наружной выгребной яме. Предмет роскоши, вероятно, использовался высокопоставленными чиновниками, сообщил China Daily член группы раскопок Лю Жуй.



По оценкам, туалету от 2200 до 2400 лет – от периода Сражающихся царств до начала династии Хань.



Исследователи выяснили, что воду в бачок сантехнического прибора наливали слуги, а найденная труба была сточной.