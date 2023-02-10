



В Кении найдены каменные орудия труда, сделанные древними людьми

Археологи в Кении раскопали одни из самых старых каменных орудий, когда-либо использовавшихся древними людьми. Их возраст составляет около 2,9 миллиона лет.



Это свидетельствует о том, что инструменты использовались другими ветвями древних людей, а не только предками Homo Sapiens.



По словам исследователей, эти инструменты использовались для разделки бегемотов и измельчения растительных материалов, таких как клубни и фрукты.



Два больших ископаемых зуба, найденные на этом месте, принадлежат вымершему двоюродному брату человека, известному как парантроп.



Раньше ученые думали, что олдованские инструменты, своего рода простые каменные орудия, использовались только предками Homo Sapiens, группой, включающей наш вид и наших ближайших родственников.



Однако на месте раскопок в Ньяянге на полуострове Хома в западной Кении не было обнаружено окаменелостей Homo Sapiens.



Вместо этого было два зуба — толстые моляры — принадлежавшие представителю рода Paranthropus, которые сочетали в себе обезьяноподобные и человеческие черты, а также 330 каменных орудий.



"Олдованская технология была похожа на внезапную эволюцию совершенно нового набора зубов вне вашего тела, и она открыла древним людям новое разнообразие еды в африканской саванне", — сказал профессор Рик Поттс из Смитсоновского национального музея естественной истории, старший автор исследования.



"Связь этих инструментов ньяянга с парантропами может вновь поднять вопрос о том, кто изготовил самые древние олдованские инструменты. Возможно, не только Homo, но и другие виды гоминидов обрабатывали пищу с помощью олдованской технологии", — сказал антрополог Томас Пламмер из Куинс-колледжа в Нью-Йорке, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Science.



По словам исследователей, последняя находка олдованских орудий показывает, что они были значительно усовершенствованы по сравнению с более ранними грубыми каменными орудиями, возраст которых составлял 3,3 миллиона лет, до появления рода Homo Sapiens.

