



В картине Рембрандта обнаружили необычное химическое вещество

Ученые обнаружили редкое соединение свинца в картине Рембрандта “Ночной дозор”, дающее новое представление о технике голландского художника XVII века. Картина, написанная в 1642 году и хранящаяся в Государственном музее Амстердама, считается самой известной работой Рембрандта.



Результаты исследования были опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition. Картина была подвергнута крупномасштабным методам визуализации и рентгеновскому сканирующему устройству, разработанному в Университете Антверпена. С нее были взяты крошечные образцы краски и изучены с помощью микрорентгеновских лучей.



Анализ соединения показал наличие в нем формиата свинца – бесцветной кристаллической молекулы, растворимой в воде. Считается, что химическое соединение может обнаруживаться только в современных картинах, но не в древних.



Открытие формита свинца дает науке новое представление о возможном использовании Рембрандтом масляных красок на основе свинца, а также сложный химический состав в исторических картинах. Ученые попытались воспроизвести в лабораторных условиях краску. Они предположили, что он мог сделать его, используя нагретое льняное масло и растворенный оксид свинца.



Краска Рембрандта, содержащая свинец, была изучена исследователями, надеющимися идентифицировать использованные материалы. Но это лишь одно из нескольких возможных объяснений, и потребуются дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать вывод о причинах обнаружения этих веществ.