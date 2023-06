В Канаде стартовали пассажирские перевозки поездом на водороде – видео

Построенный компанией Alstom поезд Coradia iLint с питанием от водородных топливных элементов приступил к перевозке пассажиров в канадской провинции Квебек в рамках демонстрационного проекта. Об этом пишет Railway Gazette.



Соответствующая договоренность с правительством провинции и оператором Chemin de fer Charlevoix была достигнута зимой 2023 года.



Поезд, рассчитанный на скорость до 140 км/ч, курсирует по маршруту длиной около 90 км вдоль реки Святого Лаврентия. На крыше поезда Coradia iLint установлена цистерна с водородом. Его энергия преобразуется в электрический ток, не нанося ущерба окружающей среде, а вместо выхлопов получается только вода. Поезда покрашены в узнаваемый голубой цвет.



Пуск поезда Coradia iLint в провинции Квебек стал первым проектом нового инновационного центра Alstom, открытого в Канаде в 2022 году. Это первый поезд на водородном топливе в Северной Америке, хотя впервые контракт на поставку

On June 17, North America’s first hydrogen-powered train debuted in Quebec. The Coradia iLint train is powered by a hydrogen fuel cell.#GreenEnergy #GreenHydrogen



credit: /wef pic.twitter.com/9bHyXCbmqS