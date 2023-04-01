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В Канаде нашли суслика из ледникового периода
01.04.2023 03:44 Ирина Демьянова

В Канаде нашли суслика из ледникового периода

В Канаде нашли свернутого в клубок арктического суслика времен ледникового периода. Животному около 30 тысяч лет, сообщает CBC News.

Первым доисторического суслика заметил шахтер, работавший вблизи Доусон-Сити на Юконе в 2018 году. На том месте регулярно находят кости и окаменелости животных, в частности, там обнаружили мумифицированного волчонка и детеныша мамонта.

Ученые исследовали суслика с помощью рентгена. Они не были уверены, что аппарат что-то покажет, поскольку кости мумифицированных животных с течением времени теряют кальций, что делает снимки менее четкими.

Однако рентген показал жесткую костную структуру внутри тела животного. Теперь находку выставят в местном музее.

Ученые отметили, что суслики особенно интересны для изучения, потому что, в отличие от мамонтов, они выжили на Юконе после ледникового периода.

 

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