



В Калифорнии используют ИИ, чтобы своевременно обнаруживать лесные пожары

Калифорнийские пожарные используют искусственный интеллект, чтобы своевременно обнаруживать лесные пожары.



Об этом сообщает Reuters .



Отмечается, что калифорнийские пожарные используют искусственный интеллект для обработки видео более 1000 камер, стратегически размещенных по всему штату, таким образом машина предупреждает службы реагирования о ячейках огня.



В качестве примера потенциала программы ALERTCalifornia AI, запущенной в прошлом месяце, приводится случай, когда камера зафиксировала пожар, вспыхнувший в 3 часа ночи в Национальном лесу Кливленда примерно в 80 км к востоку от города Сан-Диего.



В то время люди спали, а дым скрывала тьма. Но искусственный интеллект предупредил дежурного офицера пожарной службы, вызвавшего около 60 пожарных для тушения огня. Пожар был ликвидирован через 45 минут.



Как отмечается, платформа, разработанная инженерами Калифорнийского университета в Сан-Диего с использованием искусственного интеллекта от DigitalPath, имеет 1038 камер, установленных разными государственными учреждениями и энергокомпаниями по всему штату, каждая из них способна вращаться на 360 градусов.



