



В каких случаях недорогой ноутбук – оптимальный выбор

Каталог ноутбуков – это тысячи моделей и комплектаций, которые отличаются не только рабочими параметрами, но и ценником. К слову, последний зачастую становится определяющим фактором, который влияет на выбор покупателя.





Очевидным становится и перечень следующих вопросов. Стоит ли переплачивать за дорогие комплектации? Насколько хороши недорогие ноутбуки ? Кому подойдут модели бюджетного ценового сегмента?

Кому подойдут

Недорогой ноутбук – не значит плохой. Для определенной категории пользователей он станет оптимальным выбором, как с точки зрения функционала, так и, что важнее, стоимости покупки. Выбрав дорогую модель, вы можете переплатить за те функции, которыми никогда не будете пользоваться в полной мере. Недорогой ноутбук подойдет:



• Школьникам

• Пенсионерам

• Офисным работникам

• Любителям фильмов

• Пользователям интернета



Недорогой ноутбук удовлетворяет запросам среднестатистического пользователя, который не считает себя геймером и не использует специализированное ПО, требовательное к ресурсам техники.



То есть, если вы используете ноутбук для общения в социальных сетях, для работы с офисными программами, для нетребовательных игр прошлых лет – недорогая модель вам, скорее всего, подойдет.



Недорогая модель – это хорошее решения для школьников и детей. Они не смогут устанавливать и запускать большинство игр и будут использовать устройство преимущественно для учебы.



Чем отличаются от дорогих

Большинство отличий между дорогим и недорогим ноутбуком кроется в «начинке», в корпусе. У моделей верхней ценовой категории обычно лучше чипы – и центральный процессор и блок, отвечающий за обработку видеоинформации.

Соответственно, у них лучше системы охлаждения, ведь процессоры выделяют много тепла.



Памяти, как ОЗУ, так и для хранения информации, у дорогих моделей больше. Причем, она более современная и быстрая. В качестве хранилища, как правило, выступает один или несколько жестких дисков, причем не HDD, а SSD.



Также отличия кроются в матрице дисплея. Если вам принципиально смотреть видео в лучшем разрешении, с высокой контрастностью и цветопередачей, дисплей недорогого ноутбука может вас не устроить.



Внешний вид, вес и габариты – это более субъективный критерий. В среднем, более дорогие модели легче и тоньше, то их этого правила есть исключения – нетбуки. Это категория очень дешевых ноутбуков, созданных для выполнения базовых задач. Они небольшие и автономные.