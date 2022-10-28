В каких случаях недорогой ноутбук – оптимальный выбор
Каталог ноутбуков – это тысячи моделей и комплектаций, которые отличаются не только рабочими параметрами, но и ценником. К слову, последний зачастую становится определяющим фактором, который влияет на выбор покупателя.
Очевидным становится и перечень следующих вопросов. Стоит ли переплачивать за дорогие комплектации? Насколько хороши недорогие ноутбуки? Кому подойдут модели бюджетного ценового сегмента?
Кому подойдут
Недорогой ноутбук – не значит плохой. Для определенной категории пользователей он станет оптимальным выбором, как с точки зрения функционала, так и, что важнее, стоимости покупки. Выбрав дорогую модель, вы можете переплатить за те функции, которыми никогда не будете пользоваться в полной мере. Недорогой ноутбук подойдет:
• Школьникам
• Пенсионерам
• Офисным работникам
• Любителям фильмов
• Пользователям интернета
Недорогой ноутбук удовлетворяет запросам среднестатистического пользователя, который не считает себя геймером и не использует специализированное ПО, требовательное к ресурсам техники.
То есть, если вы используете ноутбук для общения в социальных сетях, для работы с офисными программами, для нетребовательных игр прошлых лет – недорогая модель вам, скорее всего, подойдет.
Недорогая модель – это хорошее решения для школьников и детей. Они не смогут устанавливать и запускать большинство игр и будут использовать устройство преимущественно для учебы.
Чем отличаются от дорогих
Большинство отличий между дорогим и недорогим ноутбуком кроется в «начинке», в корпусе. У моделей верхней ценовой категории обычно лучше чипы – и центральный процессор и блок, отвечающий за обработку видеоинформации.
Соответственно, у них лучше системы охлаждения, ведь процессоры выделяют много тепла.
Соответственно, у них лучше системы охлаждения, ведь процессоры выделяют много тепла.
Памяти, как ОЗУ, так и для хранения информации, у дорогих моделей больше. Причем, она более современная и быстрая. В качестве хранилища, как правило, выступает один или несколько жестких дисков, причем не HDD, а SSD.
Также отличия кроются в матрице дисплея. Если вам принципиально смотреть видео в лучшем разрешении, с высокой контрастностью и цветопередачей, дисплей недорогого ноутбука может вас не устроить.
Внешний вид, вес и габариты – это более субъективный критерий. В среднем, более дорогие модели легче и тоньше, то их этого правила есть исключения – нетбуки. Это категория очень дешевых ноутбуков, созданных для выполнения базовых задач. Они небольшие и автономные.