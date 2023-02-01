



В Израиле за прошлый год предотвратили более 1000 кибератак

За последний год израильское управление по кибербезопасности предотвратило более тысячи крупных атак, которые могли нанести серьезный ущерб экономике страны.



Об этом заявил глава Национального управления по кибербезопасности Израиля Гаи Портной, сообщает Ynet.



По его словам, Израиль "подвергается кибератакам, как и другая часть мира".



"Только в дополнение нам также приходится бороться с Ираном с его организованной, скоординированной и агрессивной атакой на израильское киберпространство", - заявил он.



Портной добавил: "Как и в мире борьбы с терроризмом и шпионских игр, широкая общественность большую часть времени не знает об атаках, которые были остановлены. Наша работа заключается в предотвращении тех атак, которые в случае успеха приведут к миллионному ущербу для экономики и страны. Наши усилия часто происходят за кулисами".