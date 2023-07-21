



В Израиле создали эффективный и недорогой “зеленый” водород

Израильским ученым удалось произвести высокоэффективный и недорогой “зеленый” водород. Это достижение может оказаться ключевым в продвижении альтернативных видов топлива и борьбе с загрязнением окружающей среды. Исследователи из Тель-Авивского университета, используя биокатализатор, разработали водород с использованием “зеленого” электричества, без загрязнения воздуха и с высоким уровнем эффективности.



Водород является необходимым сырьем как для сельского хозяйства, так и для промышленности, но 95 процентов всего производимого в мире сегодня является “черным” или “серым” – изготавливаемым из угля или природного газа – и выделяет от 9 до 12 тонн углекислого газа на тонну.



“Хотя водород вырабатывается ферментами микроскопических организмов, которые получают энергию в результате процессов фотосинтеза, он “очень редко встречается в атмосфере”, — объяснил докторант Ицхак Гринберг, который проводил исследование вместе с доктором Ореном Бен-Цви под руководством профессора Ифтаха Якоби.



В лаборатории израильские ученые “электрифицировали” эти ферменты, “то есть электрод дает энергию вместо солнца”. По словам Гринберга, в результате получается “особенно эффективный процесс, не требующий экстремальных условий, который может использовать электричество из возобновляемых источников, таких как солнечные панели или ветряные турбины”.



“Однако фермент “ускользает” от электрического заряда, поэтому он должен удерживаться на месте химической обработкой. Мы нашли простой и эффективный способ прикрепить фермент к электроду и использовать его”, – сообщают исследователи.



В заявлении университета отмечается, что его ученые использовали гидрогель для прикрепления фермента к электроду и смогли производить “зеленый” водород с использованием биокатализатора с эффективностью более 90%.



“Сегодня «зеленый» водород в основном производится путем электролиза , для которого требуются драгоценные и редкие металлы, такие как платина, а также дистилляция воды, что делает “зеленый” водород в 15 раз дороже, чем “серый”, – пояснил доктор Бен-Цви. “Мы надеемся, что в будущем наш метод можно будет использовать в коммерческих целях, чтобы снизить затраты и перейти к использованию “зеленого” водорода в промышленности, сельском хозяйстве и в качестве источника чистой энергии”.