



В Израиле разработаны “металлические” наволочки для лечения проблем с кожей

Израильский стартап разработал “металлические” наволочки с имплантированными ионами серебра и цинка, которые могут помочь в лечении кожных заболеваний, таких как акне, псориаз и экзема.



Компания Onyx Radiance разработала две линии средств по уходу за кожей: одна содержит ионы серебра, предназначенные для омоложения, а другая – соединение цинка для лечения.



Целебные свойства этих металлов использовались при ожогах и бактериальных инфекциях на протяжении веков. В интервью израильскому новостному порталу технологий NoCamels генеральный директор и основатель Onyx Галия Хирш рассказала, что заметила пользу для здоровья этих природных минералов после того, как ее отец перенес серьезную операцию на сердце.



"Хотя операция сначала прошла успешно, позже у него развилась инфекция, которую врачи не смогли преодолеть, несмотря на месяцы лечения”, – поделилась она.



Хирш узнала, что существует практика, “в которой есть растворы с ионами серебра, которые могут помочь в этом случае и начала свои собственные исследования ионных растворов. Серебро действует как “чрезвычайно мощное” антибактериальное и противовоспалительное средство, настолько сильное, что “никакие микроорганизмы не могут выжить в присутствии ионов” этого металла. Цинк обладает не только антибактериальным, но и противогрибковым действием , которое помогает защитить от таких инфекций, как микоз и экзема.



По словам Хирш, она решила выпускать наволочки, потому что “хотела использовать часы отдыха, чтобы омолодиться” и попутно лечить проблемы с кожей.

Предприниматель сообщила, что одним из ее следующих шагов станет запуск линии для домашних животных с применением тех же растворов серебра и цинка. Линия может помочь при аллергических реакциях, которые влияют на кожу и шерсть, и ее запуск запланирован на следующее полугодие.