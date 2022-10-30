



В Израиле разработана защита боевых беспилотников от средств РЭБ

InfiniDone, израильский поставщик технологий защиты GPS, выпустил новейший продукт для защиты от помех GPSdome 2, который обеспечивает одновременную двухчастотную защиту от 3 направлений атаки для малых и средних тактических БПЛА, а также пилотируемых и беспилотных наземных транспортных средств.



GPSdome 2 обеспечивает более эффективную и экономичную защиту критически важных объектов в средах с неблагоприятными условиями GPS. Описанный компанией как небольшое устройство с минимальным энергопотреблением весом полкило и размером 87x91x61,55 мм, он очень хорошо подходит для барражирующих боеприпасов, а также дронов и малых медицинских БПЛА, повышая отказоустойчивость, продлевая время миссии и обеспечивая превосходный ROI.



Полностью автономная система совместима с готовыми приемниками GNSS, а также со стандартными активными антеннами, что означает, что ее можно интегрировать в существующие системы GPS или в новые линейки продуктов, управляемых или беспилотных.



Система предоставляет платформе и ее сети действенную информацию в режиме реального времени и анализ GPS-атак, которые она обнаруживает в полевых условиях. GPSdome 2 — это устройство двойного назначения, не относящееся к ITAR, с дополнительным соответствием военным спецификациям.



“Мы невероятно горды представить наше новейшее решение для защиты малых и средних БПЛА и наземных транспортных средств от помех GPS. Мы уверены, что наше последнее предложение попадет в цель”, — сказал Омер Шарар, генеральный директор InfiniDome.



По данным компании, новая система уже выбрана ведущим израильским оборонным подрядчиком для интеграции с их платформами.