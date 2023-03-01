



В Израиле разработали уникальный робот-амфибию

Исследователи Университета Бен-Гуриона создали один из самых быстрых и эффективных роботов амфибий, который способен проводить поисково-спасательные операции при стихийных бедствиях, работать в сельском хозяйстве и даже кормить рыб.



Он способен двигаться как по земле, так и по воде. Робот-амфибия оснащен ножками и колесами спереди, что помогает ему двигаться быстрее.



По словам инженера Давида Заррука и его ученика Омера Гетта, движение робота по суше - сороконожками было вдохновлено, а в воде - ластами.



"Множество животных, от бактерий микрометрового размера до позвоночных метрового размера, полагаются на волнообразные движения, чтобы двигаться по суше и в воде. Этот тип передвижения также встречается у земноводных, таких как морские змеи и саламандры. Хотя волнообразные движения можно использовать как для ползания, так и для плавания, они требуют координации нескольких суставов, поэтому лишь немногие роботы могут имитировать это движение", — объясняют разработчики в статье, опубликованной в журнале Bioinspiration & Biomimetics.



Инженеры отмечают, что разработали роботизированный прототип AmphiSAW, чтобы продемонстрировать новой минималистический метод ползания и плавания, основанный на создании волнового движения в вертикальной плоскости в различных сценариях».