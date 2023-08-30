



В Израиле разработали подводного робота для поиска рыбы

Группа ученых из Хайфского университета разработала автономного подводного робота для поиска рыбы. Об этом Israel21c сообщил профессор ВУЗа Роэ Бриллиант.



“Мы разработали робота, который благодаря активному гидролокатору обнаруживает рыбу и оценивает ее размер и биомассу, что важно, когда речь идет о понимании количества рыбы в море”, – сказал он.



По словам профессора, сейчас рыбаки просто забрасывают сети в воду в местах, где, по их мнению, может находиться рыба, или тянут их за судном.



“В итоге они ловят много рыбы, которая им не нужна, а также морских черепах, иногда дельфинов и маленьких рыбок, которых запрещено ловить.

Если бы у них была технология, которая могла бы сказать: “Вы ищете тунца – вот территория, которую вам нужно проверить”, рыбаки могли бы действовать более экологично для морской системы”, – пояснил Бриллиант.



“Это важно и для регулирующих органов в Израиле, например, для Управления природы и парков Израиля, которое на основании таких данных запрещает вылов определенных видов рыбы. Так они смогут узнать, стоит ли запрещать ловлю рыбы, когда, где и какую рыбу”, – добавил он.



Отмечается, что подводные роботы-поплавки автономно меняют свое место благодаря течениям и могут контролировать всю глубину, двигаясь в воде вверх и вниз. Их акустические датчики поглощают отражение от чего угодно – морского дна и рыбы. Каждый робот может непрерывно работать в течение 5 дней. Затем он возвращается, и оператор может отследить его через GPS и подобрать из воды.