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В Израиле ракета-перехватчик LRAD прошла успешное испытание
30.11.2022 13:26 Алина Груднева

В Израиле ракета-перехватчик LRAD прошла успешное испытание

Ракета-перехватчик дальнего действия (LRAD), запущенная с корабля израильского флота, впервые успешно обнаружила и перехватила цель.

 
Об успешных испытаниях сообщают ЦАХАЛ и минобороны Израиля.
 
LRAD, запущенная с помощью системы ПВО Barak Magen с корвета класса Sa'ar 6, перехватила цель, напоминавшую усовершенствованную крылатую ракету.
 
Система-перехватчик сможет противостоять нескольким типам воздушных угроз, включая самолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты, а также ракеты класса "берег-море" и противокорабельные ракеты. 
 

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