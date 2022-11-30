В Израиле ракета-перехватчик LRAD прошла успешное испытание
Ракета-перехватчик дальнего действия (LRAD), запущенная с корабля израильского флота, впервые успешно обнаружила и перехватила цель.
Об успешных испытаниях сообщают ЦАХАЛ и минобороны Израиля.
LRAD, запущенная с помощью системы ПВО Barak Magen с корвета класса Sa'ar 6, перехватила цель, напоминавшую усовершенствованную крылатую ракету.
Система-перехватчик сможет противостоять нескольким типам воздушных угроз, включая самолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты, а также ракеты класса "берег-море" и противокорабельные ракеты.
לראשונה: יירוט מוצלח של מיירט ארוך טווח 'LARD' מספינת הטילים אח"י מגן, נגד מטרה שדימתה טיל שיוט מתקדם— כאן חדשות (@kann_news) November 30, 2022
(תיעוד: דו"צ)@ItayBlumental pic.twitter.com/QNHgCIYjMF