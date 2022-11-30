



В Израиле ракета-перехватчик LRAD прошла успешное испытание

Ракета-перехватчик дальнего действия (LRAD), запущенная с корабля израильского флота, впервые успешно обнаружила и перехватила цель.

Об успешных испытаниях сообщают ЦАХАЛ и минобороны Израиля.

LRAD, запущенная с помощью системы ПВО Barak Magen с корвета класса Sa'ar 6, перехватила цель, напоминавшую усовершенствованную крылатую ракету.

Система-перехватчик сможет противостоять нескольким типам воздушных угроз, включая самолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты, а также ракеты класса "берег-море" и противокорабельные ракеты.