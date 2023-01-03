



В Израиле появилась возможность отказаться от магнитных карточек больничных касс

Больничная касса "Маккаби" объявила, что с сегодняшнего дня (3.1.23) в нескольких отделениях в центральном районе впервые можно будет использовать цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay вместо магнитной карты кассы.



По данным "Маккаби", ожидается, что к концу года эта услуга распространится на все отделения.



Впервые в Израиле и исключительно в Maccabi Health Services - членские карты присоединяются к цифровому кошельку Apple и Google. Члены "Маккаби" смогут попрощаться с магнитной картой и получать медицинские услуги в "Маккаби" через свой смартфон и смарт-часы.



Этот шаг, инициированный "Маккаби" в сотрудничестве с Google и Apple, сначала будет возможен для застрахованных в медицинских центрах и клиниках в городах Кирьят-Оно, Ганей-Тиква и Гиват-Шмуэль, а также в детском центре и филиале "Маккаби Фарм" в медицинском центре "Маккаби Ха-Шалом" в Тель-Авиве.



По словам представителей компании, услуга будет расширяться каждые несколько месяцев в каждом регионе, и к концу года она будет действовать по всей стране. Как и в случае с кредитными картами, желающие смогут продолжать получать услуги по магнитной карте - на смарт-устройствах.